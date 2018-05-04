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فن
الجمعة 04/مايو/2018 - 11:33 م

على الطيب حائر بين «أهو ده اللى صار» و«ممنوع الاقتراب أو التصوير»

الفنان علي الطيب
الفنان علي الطيب
أمير محمد خالد
dostor.org/2156565

يواصل الفنان علي الطيب، تصوير مسلسليه الرمضانيين، الأول: "أهو ده اللي صار"، الذي يلعب فيه شخصية وديع البساطي، وتدور في الفترة الزمنية بين عامي 1918 وحتى عام 1965، وووديع هو فنان سكندري يعشق الفن ويرغب في الوصول إليه ويعطيه الحظ المال وكيف سيتصرف وقتها مع شهرته وماله.

أما الثاني: فهو مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، ويدور بين عامي 2008 وحتى 2018 فارق عشرة أعوام بينهما.، ويلعب فيه دور ظابط يحقق في جريمة القتل التي تبدأ بها الأحداث ومن خلال مرو الوقت في الحلقات نرى علاقته بشخصية كاميلبا التي تلعبها الفنانة زينة والمتهمة بجريمة قتل.

في ذات السياق أكد علي الطيب، أنه مستمع بما كتبه عبدالرحيم كمال فى مسلسل" أهو دا اللي صار" وبالعمل مع المخرج الكبير حاتم علي، وباقي أبطال العمل سواء روبي أو أروى جودة أو أحمد داوود أو محمد فراج أو محمود البزاوي أو هشام إسماعيل، لافتًا إلى أن المخرج حاتم علي، اختاره لدور وديع الباسطي بعد أن شاهد له فيلم "فوتو كوبي".

وأوضح أنه سعيد أيضًا بالمخرج الشاب زياد الوشاحي والعمل معه في مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، مع النجمة زينة.

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