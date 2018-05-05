اليوم.. «خطة النواب» تبدأ مناقشة الموازنة بحضور 5 وزراء

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018 2019، بعقد 3 اجتماعات متتالية.



وتستهل اللجنة أولى اجتماعتها بجلسة خاصة تستمعع خلالها إلى وزيرى المالية والتخطيط، في شأن المقومات الأساسية للبيان المالي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 20182019، ثم تتبعه باجتماع آخر لمناقشة خطة وموازنة وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة.



أما الاجتماع الثالث فيتناول مناقشة خطة وموازنة وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن السنة المالية 20182019، بحضورالمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء.