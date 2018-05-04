غدًا.. «مجلس النواب» يناقش طلبات أعضاء البرلمان

تبحث الجلسة العامة، بمجلس النواب، غدًا الأحد، أحد عشر طلب مناقشة عامة من النواب؛ لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من بسام فليفل عن سياسة الحكومة بشأن عودة القادمين من الخارج إلى بطاقات التموين تلقائيًا، ونانسي سمير نصير عن سياسة الحكومة بشأن انتشار مخلفات الهدم والبناء بشوارع محافظات الجمهورية وخاصة محافظة السويس، إلى جانب طلب من سمير رشاد أبو طالب عن سياسة الحكومة بشأن تحسين دخل المُعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.



كما تبحث، طلب السيد فليفل، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز الهوية الأفريقية للطلبة من خلال المناهج التعليمية، وطارق فاروق متولى، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين دخل أصحاب المعاشات، وبسام فليفل عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة للمزارعين بالجمعيات الزراعية.



وتناقش أيضًا طلب داود سليمان، عن سياسة الحكومة بشأن تثمين أراضي الدولة للشباب والمزارعين، وطلب طارق فاروق متولى عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المُعلمين العلمية والمادية، و3 طلبات للنائب خالد حنفي عن سياسة الحكومة بشأن إدارة المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين، وعن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة فى الأسعار خاصة أسعار السلع الأساسية، وعن سياسة الحكومة بشأن تخفيف المعاناة عن الأشخاص ذوى الإعاقة خلال تعاملهم فى مكاتب التوثيق ومأموريات الشهر العقاري.