القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
سياسي
الجمعة 04/مايو/2018 - 11:14 م

غدًا.. «مجلس النواب» يناقش طلبات أعضاء البرلمان

أرشيفية
أرشيفية
محمد جعفر
dostor.org/2156557

تبحث الجلسة العامة، بمجلس النواب، غدًا الأحد، أحد عشر طلب مناقشة عامة من النواب؛ لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من بسام فليفل عن سياسة الحكومة بشأن عودة القادمين من الخارج إلى بطاقات التموين تلقائيًا، ونانسي سمير نصير عن سياسة الحكومة بشأن انتشار مخلفات الهدم والبناء بشوارع محافظات الجمهورية وخاصة محافظة السويس، إلى جانب طلب من سمير رشاد أبو طالب عن سياسة الحكومة بشأن تحسين دخل المُعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

كما تبحث، طلب السيد فليفل، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز الهوية الأفريقية للطلبة من خلال المناهج التعليمية، وطارق فاروق متولى، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين دخل أصحاب المعاشات، وبسام فليفل عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة للمزارعين بالجمعيات الزراعية.

وتناقش أيضًا طلب داود سليمان، عن سياسة الحكومة بشأن تثمين أراضي الدولة للشباب والمزارعين، وطلب طارق فاروق متولى عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المُعلمين العلمية والمادية، و3 طلبات للنائب خالد حنفي عن سياسة الحكومة بشأن إدارة المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين، وعن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة فى الأسعار خاصة أسعار السلع الأساسية، وعن سياسة الحكومة بشأن تخفيف المعاناة عن الأشخاص ذوى الإعاقة خلال تعاملهم فى مكاتب التوثيق ومأموريات الشهر العقاري.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ اسبوع

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

الآن

سائق «أوبر» يطرد دبلوماسيا إسرائيليا بسبب مكالمة

عاجل.. إسرائيل تنسحب من الترشح لعضوية مجلس الأمن

زيارة خاصة من العاهل البحريني إلى شرم الشيخ

الحكم يلغي هدفاً للأهلي أمام الترجي (فيديو)

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

سائق «أوبر» يطرد دبلوماسيا إسرائيليا بسبب مكالمة

ألبومات الصور

أول مباراة للأهلي في إفريقيا: تعادل سلبي مع الترجي

عقد قران شيماء سيف وكارتر فى حضور نجوم الفن

عاصفة ترابية تضرب «الخارجة» فى الوادى الجديد (صور)

عقد قران شيماء سيف على المنتج محمد كارتر (صور)

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

سائق «أوبر» يطرد دبلوماسيا إسرائيليا بسبب مكالمة

كشكول

مد ثروت يشارك في أحتفال جامعة عين شمس باليوم العالمى لغسيل الأيدى

مساعد وزير التعليم يعلق على "تكذيب زيادة رواتب المعلمين"

جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لكفر الدوار

خيري: اجتماعات بالمحافظات لشرح تفاصيل نظام التعليم الجديد

افتتاح معرض منتجات جامعة بنها .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

تيار المردة يتهم الرئيس اللبناني بالتدخل لصالح «الوطني الحر​»

حدث في مثل هذا اليوم

الحياء الكروي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي طيلة 97 دقيقة

تناول هذه الأطعمة أثناء العمل فهي تخفف التوتر

ads
منوعات

فيديوجراف.. «هدف الأهلي ورقص وفاء عامر» أبرز أخبار اليوم

الصين تعوض حرمانها من استضافة كأس العالم لمصنع لإنتاج نسخ الكأس

غدًا.. «الصحة» تحتفل باليوم العالمى لـ«غسل الأيدى»

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

الدستور على فيسبوك