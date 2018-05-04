نائب الرئيس اليمني يؤكد ضرورة تنشيط أداء الشرطة العسكرية

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أهمية اضطلاع الحكومة بالمهام المنوطة بها وبذلها للجهود الهادفة إلى تثبيت دعائم الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس اليمني برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.



وأشارت إلى أنه استمع خلال الاتصال إلى تقرير بشأن الأوضاع في المناطق التي شملتها جولة رئيس الوزراء بينها محافظة أرخبيل سقطرى لاستكمال تطبيع الأوضاع وتدشين عدد من المشاريع التنموية والخدمية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.