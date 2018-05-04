القاهرة : السبت 05 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 11:08 م

اليونان: قلقون من قانون جديد للملكية في سوريا

نيكوس كوتزياس
نيكوس كوتزياس
أش أ
dostor.org/2156553

أعرب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس كوتزياس، عن مخاوف من أن يؤدي قانون جديد متعلق بالأملاك في سوريا إلى إجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا للاحتفاظ بأملاكهم هناك.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن كوتزياس قوله إن هذا القانون لا يؤمن ممتلكات ملايين السوريين النازحين حاليا خارج البلاد.

وذكرت الشبكة أن القانون الذي أعلن الشهر الماضي، يعطي أصحاب الأملاك في بعض المناطق بسوريا مهلة لمدة شهر لتقديم ما يثبت ملكياتهم وإلا يتم مصادرتها.

وأشارت إلى أن كوتزياس أدلى بالتصريحات اليوم خلال اجتماع بمدينة سلانيك باليونان.

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