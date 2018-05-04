المعارضة الفنزويلية تدعو للتظاهر قبل أيام من انتخابات الرئاسة

دعت المعارضة الفنزويلية، اليوم الجمعة، إلى التظاهر في السادس عشر من مايو، قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية التي يسعى خلالها الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو إلى إعادة انتخابه، وذلك رفضا لما تسميه المعارضة احتيالا.



وتحدث النائب خوان أندرس ميخيا خلال مؤتمر صحفي باسم حركة «فرنتي أمبوليو»، قائلا: «ندعو البلاد كلها إلى تجمع سلمي من أجل أن نقول بوضوح إن الانتخابات الرئاسية في عشرين مايو هي عملية احتيالية».



وهذه الحركة التي نشأت على خلفية رفض الانتخابات الرئاسية المبكرة، تضم بالإضافة إلى طاولة الوحدة الديموقراطية (التحالف الرئيسي للمعارضة)، نحو عشرين حزبا معارضا لمادورو، من اليسار إلى اليمين، فضلا عن ممثلين عن الجامعات ومنظمات غير حكومية ومنشقين عن الحزب الاشتراكي الحاكم.



وينافس مادورو الذي يترشح لولاية جديدة تبقيه في الحكم حتى 2025، المعارض التشافيزي هنري فالكون، وهو عسكري متقاعد يبلغ السادسة والخمسين.



