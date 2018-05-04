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الجمعة 04/مايو/2018 - 10:47 م

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أش أ
dostor.org/2156543

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة حسن السيد، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الجمعة، إن مأمور الجمرك عمرو العميري اشتبه في أحد الركاب القادمين من تبوك، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 240 ألف ريال سعودي.

وقرر الدكتور خالد الجمال، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي.

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