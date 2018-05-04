أمريكا: نحتاج إلى مجهود لمنع إيران من الاستمرار في تصرفاتها

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إننا نحتاج في الشرق الأوسط إلى مجهود دبلوماسي لمنع إيران من الاستمرار في تصرفاتها التي تزعزع استقرار المنطقة.



وأكد بومبيو، خلال كلمة اليوم، احتفالا بيوم الشئون الخارجية، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، أن هناك أزمات كثيرة بحاجة لجهود دبلوماسية منها ملف كوريا الشمالية، مضيفا: "نحتاج للاستمرار في الضغط كما هو الحال بالنسبة لكوريا الشمالية حتى يجلسوا على طاولة المفاوضات".



وقال "إنه عبر الدبلوماسية تمكنا من تفادي الحرب لسنوات طويلة"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤمن بالدبلوماسية القوية التي تستعمل كل أدوات القدرة الأمريكية، مشددا على أن واشنطن ستعمل على مواجهة التحديات بشجاعة.