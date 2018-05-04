وزير الاستخبارات الإسرائيلي يعارض قرار منح نتنياهو وليبرمان قرار الحرب

أعرب يوسي كاتس وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، عن معارضته لمنح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيجدور ليبرمان، صلاحية اتخاذ قرار شن عملية عسكرية أو حرب دون العودة إلى الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر «الكابينت».



وقال: «التعديل القانوني الذي يمنح نتنياهو وليبرمان الإعلان عن الحرب دون العودة الحكومة والكابينت خطير للغاية».



ووافق الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بالقراءة الثانية والثالثة على منح ليبرمان ونتنياهو صلاحية اتخاذ قرار الحرب دون العودة للحكومة.

