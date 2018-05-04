مصرع سائق صدمته سيارة بطريق بنها الحر

لقي سائق مصرعه بعد أن صدمته سيارة مجهولة أثناء مراجعة حمولة سيارة ورفع بضاعة سقطت منها بطريق شبرا- بنها الحر بعد البوابات.



تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء إيهاب خيرت، بلاغا من النقيب هلال علي، الضابط بمركز شرطة القناطر، المعين بخدمة الطريق الحر يفيد بمصرع "محمد ح"، 41 عاما سائق، مصابا بنزيف وكسور متفرقة، ما أدى إلى وفاته.



ودلت المعلومات أنه أثناء سير الضحية بالسيارة "9264 نقل" قيادته بالطريق المذكور سقطت بعض الحمولة "إكسسوارات سيارات" فتوقف لاستطلاع الأمر وجمع البضاعة من الطريق، وأثناء ذلك اصطدمت به سيارة مجهولة وحدثت إصابته، ونقل إلى مستشفى قليوب وفارق الحياة.