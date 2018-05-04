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الجمعة 04/مايو/2018 - 10:32 م

محافظ الوادى الجديد يقرر إجراء تقييم لرؤساء القرى

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
أش أ
dostor.org/2156533

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إجراء تقييم لجميع مديرى الإدارات ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة ورؤساء القرى، خاصة الذين مر على بقائهم فى موقعهم الوظيفى عام كامل، وذلك حرصا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة إعداد تقرير مفصل خاص بالإنجازات التى قام بها مديرو المصالحة، كل فى قطاعه، مؤكدا ضرورة التواصل والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات، وذلك للتيسير على المواطنين، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ رؤساء القرى ومديرى الإدارات بمركز الفرافرة.

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