مزارعو الاحتلال: سنعلن إفلاسنا بسبب مسيرات العودة

أعرب مزارعو غلاف قطاع غزة المحاصر عن مخاوفهم من استمرار الفلسطينيين في إلقاء الطائرات الورقية التي تحمل مواد مشتعلة.



وقال المزارعون إنهم أصبحوا يخافون الذهاب إلى حقولهم، خاصةً أن الطائرات الورقية لم تتوقف، مضيفين: "في نهاية الأمر سنعلن إفلاسنا لعدم قدرتنا على مواصلة عملنا داخل مزارعنا"، حسبما أذاعت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي.



ويُسقط فلسطينيو القطاع طائرات ورقية تحمل مواد مشتعلة داخل مزارع المستوطنين في غلاف القطاع، ما يسفر عن حرائق ضخمة.



وتأتي «الطائرات الورقية» ضمن فعاليات مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 مارس الماضي، وتستمر حتى 15 مايو، وأسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيا، وأكثر من 5 آلاف مصاب.