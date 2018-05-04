مؤتمر حول «المرأة والسلام والأمن» بالمعهد السويدي بالإسكندرية 5 مايو

يعقد المعهد السويدي بالإسكندرية، مؤتمرًا حول «المرأة والسلام والأمن»، وذلك على مدار يومي 5 و6 مايو 2018 في مقر المعهد السويدي بالإسكندرية.



وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر ما يلى: ورش عمل لتبادل الخبرات من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محاضرة عن «دمج المرأة في الوساطة»، «أدوات تمكين المرأة للعمل فى مجال السلام والأمن».



كما يتضمن البرنامج تدريب على إعادة قراءة الدستور يقوم به متخصصون قانونيين، وأكاديميين، وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدنى.



يشارك في المؤتمر 25 سيدة من 10 دول «ليبيا والعراق وتونس والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وسوريا ومصر والسويد».

