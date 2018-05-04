البرلمان يناقش التعاون المصري الأمريكي في الأعمال الزراعية غدا

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 103 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمـال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 9 2017.



وتبحث الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى الصين بتاريخ 5 9 2017.



كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق تعاون للدعم الفني بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية" والموقع في القاهرة بتاريخ 8122017.

