مصرع سائق صدمته سيارة طائشة بالطريق الحر «شبرا- بنها»

لقي سائق مصرعه صدمته سيارة طائشة أثناء مراجعة حمولة السيارة ورفع بضاعة سقطت منها بطريق شبرا- بنها الحر، على بعد 2 كيلو متر من بوابة الكارتة وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع "محمد. ح" 41 عاما سائق مصابا بنزيف وكسور متفرقة ما أدى إلى وفاته.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء سير المتوفي بالسيارة "9264 نقل" قيادته بالطريق سقطت بعض الحمولة "أكسسوارات سيارات" فتوقف لاستطلاع الأمر وجمع البضاعة من الطريق وأثناء ذلك إصطدمت به سيارة طائشة ولقى مصرعه في الحال.