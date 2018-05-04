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الجمعة 04/مايو/2018 - 10:02 م

فحص 881 مواطنًا فى قافلة طبية ببنى سويف

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
بنىى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2156520

نظمت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية على قرية علي زيدان التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 881 مواطنًا في جميع التخصصات، وأجريت التحاليل الطبية اللازمة للمرضى، ويتم صرف العلاج اللازم لهم.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الحملة تردد عليها 1317 مواطنًا 55 بمعمل دم 28 بمعمل طفيليات، 4 محولين للمستشفيات، 6 نفقة دولة، 107 تثقيف صحي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن القافلة تشمل القرى والنجوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين من الأهالي.

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