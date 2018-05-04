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الجمعة 04/مايو/2018 - 10:01 م

«الجارديان»: المحادثات الأمريكية الصينية انتهت بخلافات كبيرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أش أ
dostor.org/2156518

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن المحادثات الأمريكية- الصينية، التي اختتمت فعالياتها، اليوم الجمعة، في بكين، انتهت بخلافات كبيرة بين الجانبين إزاء بعض القضايا.

وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين شهدت تصاعدا الجمعة، على خلفية تسليم مسئولين أمريكيين قائمة طلبات لبكين، بينها خفض العجز التجاري للأخيرة بقيمة 200 مليار دولار وإنهاء الدعم الحكومي للصناعات الاستراتيجية.

ورصدت اختتام المحادثات في بكين بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوتشين، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) ليو خه، عقب أسابيع من تصاعد لهجة الخطاب بين الجانبين.

وأشارت "الجارديان" إلى بيان أصدرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية التي وصفت خلاله المحادثات بأنها كانت "صريحة وفعّالة، لكن ثمة خلافات كبيرة لا تزال قائمة إزاء قضايا معينة".

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