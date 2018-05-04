قافلة طبية لجامعة الإسكندرية في قرى البحيرة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية مجمعة، اليوم، لخدمة أهالي قرية البيضا بكفر الدوار، تحت شعار «أبناؤنا في عيوننا» بالتنسيق مع الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، وبمشاركة كليات الطب والصيدلة والتجارة والتمريض ومعهد البحوث الطبية.



وصرح الدكتور عبدالمنعم فوزي، المنسق العام والمشرف على القوافل الخدمية بالجامعة، بأن القافلة اشتملت على عدة تخصصات (أمراض النساء والأطفال والباطنة والجلدية بجانب المساعدات العينية والمادية وتم خلالها الكشف على 35 حالة أمراض نساء و85 أطفال و100 حالة باطنة و124 جلدية بالإضافة لعمل كشف مبكر عن الضغط والسكر لنحو 47 حالة).



كما أشارت الدكتورة حميدة أبوشليب، الأستاذ بكلية الصيدلة، إلى أنه تم صرف ما يقرب من 370 روشتة بمبلغ يقدر بنحو 40 ألف جنيه مجانًا للمرضى مقدمة من شركة فاركو للأدوية وشركة البرج ونقابة الصيادلة بالإسكندرية.