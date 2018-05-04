25 صورة ترصد حفل «جنات» الأسطورى فى أكتوبر

أعربت النجمة جنات، عن سعادتها بحفلها الأخير في جامعة الأهرام الكندية، مؤكدة أنها فوجئت بالإقبال الجماهيري الكبير، والإجراءات الأمنية المشددة التي شهدها الحفل حتى يخرج بهذا الرقي في النظام وتوافد الجمهور.



وتفاعل الجمهور مع جنات أثناء تقديمها عدد من الأغاني، فيما وجهت لهم كلمة أثناء حفلها في مدينة السادس من أكتوبر قائلة: «شعرت بالراحة وسط الجمهور والطلاب، وأردت أن أقدم لهم أغنيات مختلفة ومتنوعة».



وعن اختيارها للظهور بالملابس "الكاجوال"، قالت جنات: «أردت أن أظهر بشكل مريح وبلوك جديد للجمهور على عكس ما تعود عليه».



وقدمت أغنيات: «حب جامد، مرة تعالى، اتغير حالي، ملهوفة عليك، اللي بيني وبينك، حبيبي على نياته، وحشني سؤاله، مين بيعيش، عيشني أكتر، يا مسا الجمال، متفكرنيش، سهر الليالي للمطربة فيروز».



