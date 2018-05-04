تعرف على جدول امتحانات مبادرة «عايزين نتعلم» بالجيزة
وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدولا لأداء الامتحانات التجريبية بمبادرة «عايزين نتعلم» والتي تنفذها محافظة الجيزة مع مؤسسة «الحاجة حفيظة النوواي» للخدمات الاجتماعية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
وحددت المديرية، غدا السبت، لامتحان اللغة الأجنبية الثانية ويوم الأحد 6 مايو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ ويوم الإثنين 7 مايو مادتي الكيمياء والجغرافيا والثلاثاء 8 مايو مواد الأحياء والجبر وعلم النفس والأربعاء 9 مايو مواد الجيولوجيا والتفاضل والفلسفة وأخيرا الخميس 10 مايو امتحان مادتي الديناميكا والإستاتيكا.
الامتحانات تعقد بمدرسة السعيدية الثانوية والقاعة الكبيرة بمدينة البدرشين وتهدف لتدريب الطلاب وتهيئتهم على كيفية التعامل مع الامتحانات وقياس مدى الاستفادة التى حققها الطلاب من المبادرة.