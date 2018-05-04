وزير خارجية ليبيا يلتقي مبعوث «بوتين»

استقبل ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الشخصي للرئيس للروسي بالعاصمة موسكو، وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة والوفد المرافق له على مأدبة الغداء بمناسبة الزيارة الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية.



استغرق الاجتماع لساعات طويلة نقل في مستهله ميخائيل بوجدانوف تحيات واهتمام وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف لنظيره الليبى محمد سيالة وزير الخارجية الليبي مرحبا به دوما في بلده الثاني روسيا.



وأشاد الوزير الليبى محمد سيالة بالعلاقات مع روسيا، ووصفها بالمتميزة والراسخة والتي تكاد تتطابق سياساتها في الكثير من القضايا.



حضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الخارجية الليبية نيكلي مكارف وآدم دليمً خان عضو مجلس الدوما رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما يصاحبه بعض أعضاء مجلس الدوما، واره ابرمان رئيس مجلس رجال الأعمال الروسي، يصاحبه بعض من كبار رجال الأعمال الروس.