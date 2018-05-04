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الجمعة 04/مايو/2018 - 09:52 م

العثور على 51 عبوة ناسفة من مخلفات «داعش» بالموصل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أش أ
dostor.org/2156509

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الجمعة، العثور على 51 عبوة ناسفة متنوعة غرب مدينة الموصل فى محافظة نينوي.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 15 من العثور على مخزن للمتفجرات يضم 51 عبوة ناسفة متنوعة فى قرية شندوخة غرب الموصل".

وأضاف رسول، أن هذه العبوات من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية، وقامت القوات الهندسية بتفكيكها.

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