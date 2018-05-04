ترامب: أمريكا لديها أسوأ قوانين هجرة فى العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أسوأ قوانين هجرة في العالم، مشددا على ضرورة القضاء على الهجرة غير الشرعية وأن بلاده ستتمتع بحدود قوية للغاية.



وأضاف ترامب، خلال خطابه في لقاء للاتحاد القومي للأسلحة، أن بلاده دخلت حروب للدفاع عن حدود بلاد أخرى؛ بينما لا تدافع عن حدودها، مؤكدًا أن إدارته ستبدأ في الدفاع عن الحدود الأمريكية.



وتابع الرئيس الأمريكي: "إدارتي تؤمن بأن مدننا يجب أن تكون مكانا آمنا للأمريكيين، وليس ملجأ للمجرمين".



وبخصوص تأمين المدارس، أعلن ترامب أن إدارته تعتقد أنه يجب السماح للمعلمين المدربين جيدًا على استخدام السلاح بحمل السلاح داخل المدارس للدفاع عنها.



