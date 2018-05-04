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الجمعة 04/مايو/2018 - 09:49 م

حريق في فندق بأسيوط (صور)

حريق في فندق بأسيوط
أش أ
dostor.org/2156506

اندلع حريق في فندق بمدينة أسيوط، منذ قليل، على خلفيّة اندلاع النيران في وحدة تكييف، غير إنَّ قوات الحماية المدنية سيطرت على مصدر النيران دون خسائر بشريّة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في أحد الفنادق الشهيرة، وتصاعد ألسنة الدخان من غرف الفندق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن السبب وراء اندلاع الحريق هو احتراق إحدى وحدات التكييف نظرا لارتفاع درجات الحرارة وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وحصر الخسائر.


حريق في فندق بأسيوط (صور)
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