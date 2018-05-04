النفط يسجل أفضل إغلاق منذ 2014 ويربح 2.4% فى أسبوع

ارتفع أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل أفضل إغلاق منذ 2014 مع ترقب المستجدات بشأن اتفاق إيران النووي وبالتزامن مع بيانات منصات التنقيب عن الخام.



وجاء صعود الخام الأمريكي بالتزامن مع ارتفاع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي اليوم بمقدار 9 منصات.



ولكن لا تزال التوترات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قائمة بل تدعم ارتفاع أسعار الذهب الأسود مع قرب إعلان الولايات المتحدة عن موقفها بشأن الانسحاب أو بالبقاء في اتفاقية طهران.



وواصل إنتاج الخام الأمريكي الصعود القياسي خلال الأسبوع الماضي، بعدما ارتفع بأكثر من 33 ألف برميل يوميًا، في حين ارتفعت محزونات النفط في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة بمقدار 6.2 مليون برميل.



وعند نهاية جلسة اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنحو 1.9% أو ما يوازي 1.29 دولار إلى 69.72 دولار للبرميل، وهو أفضل إغلاق منذ 26 نوفمبر 2014.



وبلغت مكاسب الخام الأمريكي على مدى الأسبوع الجاري 2.4%.



وصعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 1.6% إلى 74.84 دولار للبرميل.