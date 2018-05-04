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الجمعة 04/مايو/2018 - 09:43 م

ضبط موظف بحوزته 105 تماثيل أثرية وعملات معدنية ذهبية فى المنيا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
المنيا نجلاء فتحي
dostor.org/2156504

ضبطت شرطة السياحة والآثار كنز أثري بحوزة موظف في مجلس قروي صندفا، ببني مزار شمال محافظة المنيا، يحتوى على 105 تماثيل أثرية صغيرة الحجم وعملات ذهبية وجعرانين أثرية ترجع للعصر الفرعوني.

ووصلت معلومات لمباحث شرطة السياحة والآثار بالمنيا، أكدتها مصادر سرية عن حيازة موظف يدعى (منتصر.م) 37 سنة، موظف بالوحدة المحلية ومقيم بقرية سيوة لكنز أثرى، وأنه يبحث عن مشترٍ للآثار التي بحوزته.

وعلى الفور شكّل المقدم محمود حمدى، رئيس مباحث الآثار بالمنيا، فريق بحث، تم من خلاله الدفع بأحد المصادر السرية لمساومته على بيعها، وتم استئذان النيابة العامة لتفتيش منزل المتهم والقبض عليه وبحوزته 105 تماثيل أثرية صغيرة الحجم وعملات معدنية ذهبية ومجموعة من الجعارين وترجع جميعها للعصر الفرعوني القديم.

وتمت مصادرة المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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