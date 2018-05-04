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الجمعة 04/مايو/2018 - 09:41 م

اليوم.. «تعليم الجيزة» تعقد امتحان اللغة الفرنسية لطلاب «عايزين نتعلم»

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى علم الدين
dostor.org/2156501

تعقد، اليوم السبت، مدرسة السعيدية الثانوية الكائنة بجوار جامعة القاهرة امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة «عايزين نتعلم»، والتى تنفذها محافظة الجيزة مع مؤسسة الحاجة حفيظة النوواى للخدمات الاجتماعية، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وكانت مديرية تعليم الجيزة حددت ميعاد أداء الامتحانات التجريبية من الفترة من 2 مايو الجاري حتى الخميس الموافق 10 مايو، لتدريب الطلاب وتهيئتهم على كيفية التعامل مع الامتحانات الرسمية آخر العام، وقياس مدى الاستفادة التى حققها الطلاب من المبادرة.

وكان محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى، تواصل مع عدد من الطلاب خلال الأيام الماضية للاستماع إلى آرائهم فى الامتحان، وكذلك إلى منظمى المبادرة للوقوف على نقاط الضعف التى بحاجة إلى تقويتها، بالإضافة إلى تغطية الامتحانات لجميع أجزاء المنهج التى درسها الطلاب.

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