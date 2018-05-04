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الجمعة 04/مايو/2018 - 09:41 م

مصرع تاجر غرقا في بحر شبين الكوم بالمنوفية

مصرع تاجر غرقا في
أش أ
dostor.org/2156500

لقي تاجر خضروات مصرعه غرقا، اليوم، في بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائي، يفيد بغرق شخص ببحر شبين الكوم أمام كوبري القاصد دائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبالانتقال وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال جثة "ع م م ا" تاجر خضروات ومقيم دائرة القسم وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وبسؤال أصدقاء المتوفي (ا م ط) سائق، و(ف ح ا) عامل وآخرين ومقيمين بمدينة شبين الكوم قرروا أنه حال تواجدهم على كوبري القاصد دائرة القسم انزلقت قدم المتوفي وسقط بالمياه وتوفي غرقًا.

وبسؤال شقيق المتوفى (هـ) تاجر خضروات ومقيم بذات العنوان قرر بعلمه بوفاة شقيقه نتيجة سقوطه بالمياه، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الغرق.

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