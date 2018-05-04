القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
اقتصاد
الجمعة 04/مايو/2018 - 09:38 م

الذهب يسجل خسائر أسبوعية مع صعود الدولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2156499

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، مع قوة الدولار وعقب تقرير الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة.

وصعد المعدن الأصفر اليوم رغم ارتفاع الدولار، في ظل بيانات اقتصادية أشارت إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات خلال أبريل، كما تراجع معدل البطالة عند مستوى 3.9%، وهو الأدنى فى نحو 18 عامًا.

كما تباطأ معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة خلال أبريل في التقرير الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية.

ويترقب المستثمرون تطورات المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، مع مطالبة الوفد الأمريكي للصين بخفض الرسوم الجمركية، والعجز التجاري بين الطرفين بمقدار 200 مليار دولار بحلول 2020.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 1314.70 دولار للأوقية، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.6%.

وبصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2% إلى 1314.37 دولار للأوقية.

وخلل نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 92.60 دولار.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

فضيحة فساد تطال قادة شركة الكهرباء السعودية فى المدينة المنورة

برلمانية: نحارب لزيادة رواتب المعلمين

«الداخلية» تدرس إنشاء «بنك DNA» لتسهيل تعقب العناصر الإرهابية

رغم السماح بـ 15 ألف.. حضور جماهيري ضعيف لمؤازرة الأهلي أمام الترجي

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

موعد مباراة الأهلى والترجى والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

عقد قران شيماء سيف وكارتر فى حضور نجوم الفن

عاصفة ترابية تضرب «الخارجة» فى الوادى الجديد (صور)

عقد قران شيماء سيف على المنتج محمد كارتر (صور)

الشعر القصير يجتاح موضة 2018 (صور)

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

موعد مباراة الأهلى والترجى والقنوات الناقلة

كشكول

مساعد وزير التعليم يعلق على "تكذيب زيادة رواتب المعلمين"

جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لكفر الدوار

خيري: اجتماعات بالمحافظات لشرح تفاصيل نظام التعليم الجديد

افتتاح معرض منتجات جامعة بنها .. غدا

"التعليم": الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمناهج بالنظام الجديد

الأمصار

بالفيديو.. سيارة كهربائية تعرض للبيع في روسيا بـ131 مليون روبل

بالصور.. غياب اللاعبين عن الشوط الأول لمباراة الأهلي والترجي

بعد الرئيس السيسي.. بن راشد من أكثر القادة متابعة على الفيسبوك

السبسي يناقش مع نائب وزير الدفاع الأمريكي العلاقات بين البلدين

إسبانيا: جماعة «إيتا» المسلحة تعلن حل نفسها ووقف أنشطتها

ads
منوعات

الصين تعوض حرمانها من استضافة كأس العالم لمصنع لإنتاج نسخ الكأس

غدًا.. «الصحة» تحتفل باليوم العالمى لـ«غسل الأيدى»

بالصور.. تعرف على الدبابة الشبح «الأقوى فى العالم»

ads
ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

الدستور على فيسبوك