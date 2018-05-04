الذهب يسجل خسائر أسبوعية مع صعود الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، مع قوة الدولار وعقب تقرير الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة.



وصعد المعدن الأصفر اليوم رغم ارتفاع الدولار، في ظل بيانات اقتصادية أشارت إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات خلال أبريل، كما تراجع معدل البطالة عند مستوى 3.9%، وهو الأدنى فى نحو 18 عامًا.



كما تباطأ معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة خلال أبريل في التقرير الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية.



ويترقب المستثمرون تطورات المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، مع مطالبة الوفد الأمريكي للصين بخفض الرسوم الجمركية، والعجز التجاري بين الطرفين بمقدار 200 مليار دولار بحلول 2020.



وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 1314.70 دولار للأوقية، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.6%.



وبصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2% إلى 1314.37 دولار للأوقية.



وخلل نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 92.60 دولار.



