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الجمعة 04/مايو/2018 - 09:31 م

لحظة وصول شيماء سيف مسجد الشرطة وسط حضور النجوم (فيديو)

لحظة وصول شيماء سيف
أحمد عارف تصوير هادي كرم
dostor.org/2156497

وصلت الفنانة شيماء سيف، وزوجها المنتج الشاب محمد كارتر، إلى دار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط بهجة وتصفيق شديد من الحضور، حيث حرص على التواجد عدد من الفنانين وأصدقائها المقربين.

حضر مراسم عقد القران من نجوم الفن يحيى الفخراني، وماجد المصري، وشريف باهر، والمخرج أحمد نور، وعمرو السعيد، ومنى ممدوح، وأشرف زكى، وروجينا وغيرهم، ومن المقرر أن يتوافد المزيد من نجوم الفن والإعلام.

شيماء سيف تشارك فى بطولة مسلسل "بالحجم العائلي" بطولة النجم القدير يحيى الفخراني، وميرفت أمين، ويشارك فى بطولته ندى موسى، ويسرا اللوزى، وآخرون، تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل، كما تقدم برنامجا للأطفال بعنوان "ميس اندر استاند".

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