محافظ الإسكندرية: إخلاء سكان عقار «الحلو» لحين انتهاء ترميمه

كلّف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة، بالتوجه إلى عقار «الحلو» الكائن أمام جامعة فاروس بسموحة والمكون من ١٤ ونصف طابق بنطاق حي شرق، فور حدوث انفصال لـ٣ أدوار العلوية عن العقار، للوقوف ومتابعة تداعيات الموقف أول بأول.



كما أصدر تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والإسعاف والشئون الصحية، والتأكيد علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.



وأوضح المحافظ أن العقار صادر له قرار إزالة للثلاث الأدوار العلوية منه، وقرار ترميم رقم 11 لسنة 2018 للأدوار الـ١١ بالعقار، مشيرا إلى أنه تم إخلاء العقار بالكامل من السكان دون نقل منقولاتهم لحين الانتهاء من أعمال الترميم به حفاظا على أرواح المواطنين، وتم التأكيد على السكان بسرعة البدء في أعمال الترميم ل ١١ دور بالعقار من خلال المكتب الاستشاري الهندسي المتعاقد معهم.