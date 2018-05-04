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الجمعة 04/مايو/2018 - 09:17 م

تامر مرسي يكشف عن فضائية عرض «فوق السحاب» في رمضان

هاني سلامة
هاني سلامة
محمد قدري
dostor.org/2156492

تعاقدت قناة ON E الفضائية، على عرض مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز، حصريا على شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل.

وطرح المنتج تامر مرسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل، واحتوى البرومو على مشاهد أكشن وإثارة ومطاردات والتي تم تنفيذها باستخدام فريق عالمي متخصص في هذه النوعية من المشاهد، خاصة أن المخرج رؤوف عبد العزيز حريص دائما على استخدام تكنيك مختلف في تنفيذ هذه المشاهد خاصة في الأماكن الحقيقية لها خاصة في روسيا والتصوير في أخطر السجون هناك.

كما أظهر البرومو إلقاء المسلسل الضوء على العديد من القضايا الخطيرة كتجارة الأعضاء والتعصب الديني وغيرها من القضايا والموضوعات المسكوت عنها.

واللافت للنظر هو احتواء البرومو على صورة مبهرة وأماكن تصوير مختلفة ومميزة على الساحة خاصة أنه يعد أول عمل درامي يتم تصويره سواء في روسيا أو المجر، ومن المعروف عن المخرج رؤوف عبد العزيز إنه صاحب صورة مميزة تتضمن عوامل الإبهار والتشويق.

ويعد "فوق السحاب" المسلسل الوحيد هذا العام الذي تم تصوير مشاهده في أكثر من دولة أوروبية، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف، ومنى عبد الغني، ونهال عنبر، وميرنا نور الدين، ومني عبد الغني، وشادي ألفوس، وتوني ماهر، وعزة مجاهد، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وانتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.

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