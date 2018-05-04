مصدر كنسي: البابا تواضروس يترأس صلوات القداس بالإسكندرية غدًا
كشف مصدر كنسي أن البابا تواضروس الثاني سيترأس صلاه قداس الإلهي بكنيسة الأنبا اثناسيوس الرسولي شرق الإسكندرية، ويشاركه في صلوات القداس الإلهي الأنبا بافلي أسقف المنتزة ومشاركة شمامسة وشعب الإسكندرية.
ويختار البابا - خلال جلسات المجمع المقدسة المقبلة - بعض الأساقفة الجدد لبعض الإيبارشيات الجديدة من بينها إيبارشية الوادي الجديد وطما، ومناقشة بعض اللاهوتية التي أثارت جدلا في الأوساط القبطية خلال الفترة الماضية، أثناء انعقاد جلسات المجمع المقدس.