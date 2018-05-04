غدًا.. محاكمة 4 متهمين في جريمة استعراض قوة بمنشأة ناصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة بدائرة منشأة ناصر المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا، محاكمة أربعة متهمين بالقتل واستعراض القوة.



ومن المقرر سماع أقوال شهود الإثبات والأطباء الشرعيين وأقوال الضباط القائمين بأعمال التحريات.



وتتهم النيابة العامة عمر عبد ربه وشهرته "طارق تلجة"، وعبدالرحمن صلاح وشهرته "عبده البيه" وهاني عمر عبد ربه، هارب، ومصطفى عاطف، بأنهم في يوم 9 أبريل 2017، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه سكر محمد مصطفى وزينب سرور حسانين وعبدالرحمن سكر محمد، بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بغرض فرط السطوة عليهم وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.