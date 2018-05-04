القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 08:26 م

تشكيل الأهلي أمام الترجي: «باكا المفاجأة»

تشكيل الأهلي أمام
dostor.org/2156467

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريق أمام الترجي التونسي، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
التشكيل

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