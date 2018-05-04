تشكيل الأهلي أمام الترجي: «باكا المفاجأة»

الشعر القصير يجتاح موضة 2018 (صور)

غالبا ما تتبدل الموضة بين عام وآخر، وما بين الميل إلى الشعر الطويل، والرغبة في اجتياح المغامرة في الشعر القصير، تبدأ سلسلة من الصراعات لدى الأنثى التي بدورها تواكب أحدث ما توصل إليه عالم الموضة. ...