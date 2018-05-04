«سعودي»: 977 مليون جنيه صرف معاشات مايو حتى الآن

صرح محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بأنَّ حركات صرف المعاشات خلال الثلاث الأولى من مايو الجاري أيام جاءت على هذا النحو:



إجمالي عدد حركات الصرف 828.516 حالة حتى الساعة العاشرة صباحا من اليوم الثالث لشهر مايو 2018بقيمة إجمالية بلغت 977.321.178 جنيهًا، موزعة على مكاتب البريد والتي سجلت عدد معاملات بلغت 19.567حالة صرف معاش بقيمة إجمالية بلغت 22.520.437 جنيهًا، ومنافذ صندوقي الهيئة سجلت عدد حالات صرف 290.393 حالة بقيمة إجمالية بلغت 405.381.526 جنيه، في حين سجلت الصرافات الآلية عدد حالات 518.556 حالة قد بلغت قيمتها 549.419.215 جنيهًا.



وأضاف «سعودي»، أنَّ عمليات صرف المعاشات تسير بشكل منتظم حتى الآن.

