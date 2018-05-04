«والي»: انتظام عمليات صرف المعاشات بالأيام الثلاثة الأولى من مايو

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، انتظام عمليات صرف المعاشات في أول وثاني أيام الصرف لشهر مايو في جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذلك ماكينات الصراف الآلي.



وأكدت «والي» تسجيل إجمالي عدد حركات الصرف 223.015 حالة في اليوم الأول بقيمة إجمالية تصل إلى 253.545.664 جنيه، في حين بلغ عدد إجمالي حركات الصرف في اليوم الثاني من الشهر 446.460 حالة حتى السادسة من مساء أمس بقيمة إجمالية بلغت 569.599.682 جنيه موزعة على مكاتب بريد ومنافذ صندوقى الهيئة، وكذلك الصرافات الآلية.

