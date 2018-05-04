«الجندي»: التوسع في ميكنة خدمات المواطنين خلال الفترة المقبلة

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة هي الذراع التنفيذية للحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات، معربًا عن أمله في تقديم الخدمات بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.



وأضاف «الجندي»، لـ«الدستور»، أنَّ المحافظات تواصل ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعاتها على مستوى محافظات الجمهورية.



وأوضح أن الإسماعيلية حققت نجاحًا ملحوظًا في عملية الميكنة، لافتًا إلى أنَّ المحافظة استطاعت أن تحول جميع الخدمات بالوحدات المحلية، من خلال شبكة إنترنت حديثة.



وأشار إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد توسعا ملحوظا في عملية ميكنة الخدمات في المحافظات.

