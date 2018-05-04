غدًا.. فصل التيار الكهربي عن 11 منطقة وحي سكني بالوادي

أعلن رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، مساء اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربي ظهر غٍد السبت عن 11 منطقة وحي سكني بالمدينة.



وقال الطماوي، إنه سيتم فصل التيار الكهربي عن مناطق: (مستشفي الخارجة العام، النبوي المهندس، السبط الشرقي، السبط البحري، المجاهدين، منطقة مسجد معاذ، عبد الله ادم، أبو خالد، عين الشيخ، القلعة، المروة).



أضاف الطماوي، أن فصل التيار الكهربي سيبدأ الساعة 12 ظهر غٍد السبت حتى الساعة 2 ظهرًا بهدف صيانة المغذيات والمحولات بهذه المناطق، لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة في فصل الصيف.