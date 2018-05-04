القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 08:02 م

إحباط تهريب مخدرات في مطار القاهرة الدولي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
راندا التونى
dostor.org/2156452

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من المخدرات بالمخالفة للقانون رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران من برشلونة، تم الاشتباه في الراكبة (ش.ع)، أمريكية الجنسية، قادمة من إسبانيا، ودخلت صالة التفتيش على كرسي متحرك بمساعدة أحد العمال وبصحبتها حقيبة سفرها كبيرة الحجم سوداء اللون.

وبالعرض على مدير الجمرك عبدالباقي حسانين، قرر تشكيل لجنة جمركية من عبدالسلام عادل عبدالسلام، مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد علي، مدير الصالة الحمراء، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل داخل الحقيبة أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجابت بالنفي وأن الشنطة خاصة بها.

وبفتح الحقيبة تبين وجود جاكيت زيتي اللون وفي جيب الجاكيت العلوي الخارجي 2 كيس بهما قطعتان من مخدر الحشيش بوزن جرام ونصف و3 جرامات من مخدر الماريجوانا، كما تبين وجود علبة كريم بيضاء اللون بها واق ذكري داخله 2 كيس بهما لفتان بلاستيك إحداهما بيضاء والأخرى ذهبية اللون داخلها 18 جراما من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة الكوكايين المخدرة، كما تبين وجود 2 برطمان أسود اللون وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة لونها بمبي مدون عليها UPS بوزن 2 كيلو و250 جراما.

وبالعرض على إدارة مكافحة المخدرات أفادت بأن المضبوطات من المواد المخدرة، وقرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 40 لسنة 2018 وإحالة الراكبة لنيابة النزهة.

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