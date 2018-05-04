بث مباشر.. اجتماع الأنبا أغاثون بكاتدرائية الشهيد مارجرجس
يلقي الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة، عظته الأسبوعية بعنوان «الإيمان المسَلّم مرة للقديسين»، بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس، مقر مطرانية مغاغة.
يلقي الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة، عظته الأسبوعية بعنوان «الإيمان المسَلّم مرة للقديسين»، بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس، مقر مطرانية مغاغة.
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