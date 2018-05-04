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اقتصاد
الجمعة 04/مايو/2018 - 07:56 م

مصادر: تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية يفتح شهية الشركات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
سيد ابراهيم
dostor.org/2156448

بعد إعلان وزارة البترول عن تشكيل لجنة لتحويل وفصل هيئة الثروة المعدنية عن الوزارة خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصبح هيئة اقتصادية مستقلة، قالت مصادر في الوزارة إن هناك تحركا كبيرا من شركات القطاع الخاص وبعض رجال الأعمال للدخول في شراكات مع الوزارة؛ لاستغلال فرص التنقيب عن الذهب والفوسفات وبعض المعادن الأخرى.

وأدى إعلان الوزارة عن طرح المزايدات المخطط لها للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الفترة المقبلة، لفتح شهية الشركات للفوز بكعكة الثروة المعدنية في مصر، والتي تعمل أيضا بها شركة «إنبي» التابعة للوزارة.

وذكرت مصادر في هيئة الثروة المعدنية أنَّه من المحتمل إنشاء وزارة جديدة خاصة بالثروة المعدنية، خصوصًا بعد إعلان بعض رجال الأعمال والشركات العالمية، الدخول في مجال الذهب والتعدين، وعلى رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وأشارت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن هناك لجانا مشكلة من علماء جيولوجيين وخبراء اقتصاد ومسئولين من وزارة البترول، لدراسة الموقف النهائي ورفع تقرير للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن كيفية تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة بذاتها أو إنشاء وزارة لها تضم جميع القطاعات، لتعظيم الإيرادات والمساهمة في زيادة الدخل القومي المصري.

وقالت المصادر إن التشكيل الجديد للهيئة أو الوزارة يختلف عن التشكيل الحالي جذريًا، إذ ستكون هناك إدارة مستقلة للمشروعات، ومساحة جيولوجية، وأعمال حفر وإدارة مالية، وإدارة لطرح المزايدات والمناقصات.

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