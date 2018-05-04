القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 07:52 م

عبدالمسيح بسيط يناقش «أهمية اللاهوت الدفاعي».. غدًا

عبد المسيح بسيط
عبد المسيح بسيط
ماريان رسمي_مونيكا جرجس
dostor.org/2156446

يناقش القمص عبد المسيح بسيط، راعي كنيسة العذراء بمسطرد «أهمية اللاهوت الدفاعي»، غدًا السبت، بمعهد الرعاية والتربية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.

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