كيف اختيرت مصر لاستضافة اجتماع لجنة «الشرق الأوسط» للسياحة العالمية؟

تستضيف مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الـ44، وتمَّ اختيار مصر لاستضافة الاجتماع خلال الدورة الـ43 التي انعقدت العام الماضي في مدينة «تشنغدو» في الصين؛ ضمن فعاليات الدورة الـ22 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.



وتقدَّمت 3 دول لاستضافة الاجتماع اللجنة للدورة الـ44 وهي: مصر ولبنان واليمن، وتمَّ إجراء قرعة وهي التي حسمت الاستضافة لصالح مصر.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر، اجتماع اللجنة فقد استضافته إبان فترة الوزير الأسبق هشام زعزوع، إذ عقد الاجتماع الـ39 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط في العاصمة.



وتتضمن أعمال هذة اللجنة، مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وكيفية تحقيق التنمية المستدامة للسياحة.



وتضم اللجنة 14 دولة: مصر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات المتحدة واليمن وفلسطين.

