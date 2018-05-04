الشركات الأمريكية تضيف 9 منصات للتنقيب عن النفط

ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، وصعدت منصات الغاز الطبيعي.



وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، ارتفاع منصات التنقيب عن الخام الأمريكي بمقدار 9 منصات خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 834 منصة.



كما ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي معًا بمقدار 11 منصة إلى 1032 منصة.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 1.6% ليصل إلى 74.82 دولار للبرميل.



وصعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم شهر يونيو بنسبة 1.9% إلى 69.73 دولار للبرميل.



وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يونيو بنحو 0.1% إلى 2.72 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.