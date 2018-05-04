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الجمعة 04/مايو/2018 - 07:51 م

أبرزها «موت الطفل الرضيع».. مخاطر وسادة الرأس على الصحة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
غادة موسى
dostor.org/2156443

من أكثر الأمور التي يتطلع إليها الشخص بعد يوم طويل هي وسادة ناعمة ورقيقة، فيمكن أن تكون الوسادة الخاصة بك مليئة بالبكتيريا أو محشوة بالجلد الميت، وهو أمر يمكن أن يكون له تأثير سيئ على وجهك.

ويقدم موقع "ذا صن" بعض الأمور التي يمكن أن تسببها وسادتك والتي تؤثر على الصحة:

أبرزها «موت الطفل

-حب الشباب

دكتور بنك، طبيب الأمراض الجلدية من مركز الجراحة التجميلية وجراحة الليزر في نيويورك، يقول إن حب الشباب يحدث بسبب الاحتكاك أو بسبب مواد معينة تمس الوجه، وأكد أنه عندما لا يتم غسل كيس الوسادة أو تغييره بانتظام، تتراكم عليه الأوساخ والزيوت والذي تنتقل إلى شعرك وجلدك الذي يلمس الوسادة.

أبرزها «موت الطفل

-الآلام

يمكن أن يؤدي وضع النوم السيئ إلى مشاكل في الظهر أو الرقبة لذا من المهم الحصول عليه بشكل صحيح، فإذا كنت تنام على جنبك فأنت بحاجة إلى وسادة سميكة لدعم عنقك، ولكن إذا كنت تنام على ظهرك فالوسادة الرقيقة هي الخيار الأفضل، لأنها لن تحني عنقك.

أبرزها «موت الطفل

-عدم النوم

إذا كانت وسادتك تعطيك توترًا في العضلات، فمن المحتمل أنك ستستيقظ أيضًا أثناء الليل، إذ سيصعب على الدماغ والجسم الاسترخاء، وستشعر بالتعب في اليوم التالي.

أبرزها «موت الطفل

-الحساسية

إذا كنت تعاني من ضيق في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو حكة في العين، أو سيلان في الأنف، فقد تكون علامة على أن وسادتك تسبب الحساسية.

الاختناق

الوسادة يمكن أن تسبب الموت المفاجئ للرضيع، حيث أن الوسائد الرخوة يمكن أن تخنق طفلك.

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