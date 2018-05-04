فضيحة فساد تطال قادة شركة الكهرباء السعودية فى المدينة المنورة

أفادت صحيفة "سبق" بأن الشركة السعودية للكهرباء قررت فصل عدد من قيادييها وكبار مسئوليها في المدينة المنورة وإحالتهم إلى الجهات المختصة، للاشتباه بارتكابهم تجاوزات مالية وإدارية.



ونقلت الصحيفة السعودية اليوم عن مصادر مطلعة قولها إن سبب الخطوات العقابية التي اتخذت بحق خمسة من قادة ومديري إدارات مهمة يعود إلى "رصد الشركة لشبهات فساد إداري ومالي في المشاريع، والتواطؤ مع مقاولين للتربح، وترسية المشاريع، وعدم الإنجاز، ونقص المواصفات، وصولا إلى تضخم الهدر في أموال الشركة".



وذكرت الصحيفة أنه، علاوة على خمسة مفصولين، تم إنذار مسئولين رفيعين آخرين، وكُلّف عدد من الموظفين لتسيير العمل.



وامتنع المتحدث الرسمي باسم الشركة السعودية للكهرباء عن التعليق على الموضوع للصحيفة.