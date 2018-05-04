شاهد.. بشرى بالكمامة من أجل «عوالم خفية»: «أكل العيش مُر»

تستأنف الفنانة بشرى، تصوير أحداث دورها في مسلسل "عوالم خفية" التي تشارك في بطولته بجانب الزعيم عادل إمام وتقدم دور نجلته.



ونشرت بشرى صورة لها أثناء ذهابها إلى موقع تصوير المسلسل، وهي ترتدي «كمامة» على وجهها وعلقت، قائلة: «ده حالي الآن أكل العيش مُر.. لما تضطر تخرج فى الجو ده وإنت الدكتور محرج عليك الخروج عشان الحساسية.. عندما ينادي العمل يجب أن تلبي».



وتخوض بشرى سباق رمضان بمسلسل "عوالم خفية" بجانب الزعيم عادل إمام، وكل من هبة مجدي، وفتحي عبدالوهاب، ورانيا فريد شوقي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، ومن تأليف ورشة كتابة بقيادة أمين جمال وإخراج وانتاج رامي إمام.

