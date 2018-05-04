مدرسة «حيدر دبوس» تحصل على خامس الجمهورية بإيتاي البارود
حصلت مدرسة "حيدر دبوس التجارية بنات" التابعة لإدارة ايتاي البارود التعليمية بمحافظة البحيرة، على المركز الخامس، بمسابقة الإذاعة المدرسية، لمرحلة التعليم الفني على مستوى الجمهورية.
وأظهر فريق الإذاعة بالمدرسة، خلال البرنامج الإذاعي الملحمة البطولية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة في العملية الشاملة بسيناء 2018 والتي يتم من خلالها دحر العناصر والجماعات الإرهابية في سيناء، من خلال فقرات متنوعة شملت أخبارا مدرسية وبيئية ومحلية وعربية وعالمية وتحقيقا إذاعيا ومقالا منهجيا وآخر صحفيا.