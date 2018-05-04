الصين تعرض زيادة الواردات من أمريكا وخفض الجمارك

قال تقرير حديث إن الصين عرضت شراء المزيد من السلع الأمريكية وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع بما في ذلك السيارات، في إطار المفاوضات لحل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.



وأضافت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن الصين طلبت أيضًا من واشنطن أن تعامل الاستثمار الصيني بطريقة عادلة إضافة إلى التوقف عن إصدار أيّ قيود جديدة على الاستثمارات.



ويختتم اليوم المسئولون في الجانبين الأمريكي والصيني يومين من المفاوضات داخل بكين بعد أن أثارت الصراعات بينهما مخاوف بشأن نشوب حرب تجارية.



وطالبت كذلك الصين الولايات المتحدة بإنهاء التحقيق الخاص بالملكية الفكرية بموجب المادة 301 وعدم تنفيذ التعريفات الجمركية المقترحة البالغة 25%.



واقترحت الصين أيضًا أن تستمع الولايات المتحدة إلى دعوى شركة "زد.تي.إيه" بشأن العقوبات المفروضة على الشركة في أبريل وتعديل الحظر على بيع الشركات الأمريكية للمكونات والبرمجيات للشركة.



وأشار التقرير إلى أن الصين أبلغت الجانب الأمريكي بأنها ستنظر بفاعلية في المعلومات المقدمة من الشركات الأمريكية حول تحقيق بكين بشأن مكافحة إغراق الذرة الصفراء المستوردة من الولايات المتحدة.



وكان الوفد التجاري الأمريكي بقيادة وزير الخزانة طالب السلطات الصينية بخفض الرسوم الجمركية والعجز التجاري للولايات المتحدة مع بكين إضافة إلى إلغاء الدعم الحكومي للصناعات الاستراتيجية.